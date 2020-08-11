الحماية المدنية تُمشط محيط 1163 لجنة انتخابية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تُمشط الأجهزة الأمنية بقسم المفرقعات، التابع لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، حاليًا، محيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، وعددها 1163 لجنة؛ قبل بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والمُقرر لها أن تنطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية يبلغ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 996 مركز انتخابي، تتسع لـ 1163 لجنة فرعية.

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية تنافس 47 مرشحًا، بينهم 5 سيدات، للفوز بـ 7 مقاعد بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة وحيدة هي القائمة الوطنية "من أجل مصر".