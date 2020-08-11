مائل للحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يتّوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وطقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، شديد الحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على جنوب الصعيد.

ويكون هناك أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 34 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 37 24

بورسعيد 30 25

دمياط 30 26

الزقازيق 34 25

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 23

العريش 31 23

رفح 30 23

راس سدر 37 26

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نخل 36 21

نويبع 36 29

طابا 36 29

كاترين 30 20

الطور 35 28

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 24

أسيوط 40 24

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 43 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 43 29

شلاتين 38 28

أبورماد 37 29

حلايب 35 30

راس حدربة 35 30

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