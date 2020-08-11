مصرع سائق دراجة نارية سقط عن جسر بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية في العشرينيات من عمره، مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، جراء حادث طرق ذاتي وقع في حيفا، حيث اصطدم بدراجته بعامود ومن ثم سقط بدراجته عن جسر إلى منحدر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تلقت طواقم الإسعاف والإنقاذ بلاغا عن حادث بالقرب المجمع التجاري "غراند كنيون"، وعلى الفور هرعت الطواقم إلى المكان، حيث أقر طاقم الإسعاف وفاة شاب بعد أن سقط مع دراجته النارية عن فوق الجسر إلى منحدر.

وبحسب سلطة الإطفاء، فإن السائق لقي مصرعه فجر اليوم بعد سقوطه في منحدر كبير بالقرب من "غراند كنيون".

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص سائق الدراجة، بعد أن تمكنت من الوصول إليه بواسطة الحبال ومعدات أخرى وأتضح أنه فارق الحياة.