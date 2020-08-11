شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... 44 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم العاشر من أغسطس آب انخفاضا من 44 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 31 حالة وافدة من الخارج وأن الثلاث عشرة حالة المتبقية انتقلت إليها العدوى محليا في إقليم شينجيانغ.

وسجلت اللجنة أيضا 17 حالة إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة مع 31 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84712 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.