المعاملة بالمثل.. الصين تفرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين أعلنت فرض عقوبات على 11 مسؤولا أمريكيا من ذوي السجلات المشينة فيما يتعلق بشؤون هونج كونج.

وأضاف تشاو ، خلال مؤتمر صحفي، أن القرار الصيني يأتي ردا على الإجراءات الخاطئة من الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن العقوبات التي تستهدف المسؤولين الأمريكيين المعنيين، والتي تسري بدءا من اليوم.

وستطبق على خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، هم ماركو روبيو وتيد كروز وجوش هاولي وتوم كوتون وبات تومي، وعضو مجلس النواب الأمريكي كريس سميث، وكارل جيرشمان، رئيس الصندوق الوطني للتنمية، وديريك ميتشيل، رئيس المعهد الديمقراطي الوطني، ودانيال توينينج، رئيس المعهد الجمهوري الدولي، وكينيث روث، المدير التنفيذي لمؤسسة (هيومان رايتس ووتش)، ومايكل أبراموفيتز، رئيس منظمة (فريدوم هاوس).

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وأوضح تشاو أن الصين تعارض وتدين بشدة تلك العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية على المسؤولين الصينين، مشددا على أن الإجراء الأمريكي يمثل تدخلا صارخا في شؤون هونج كونج، وتدخلا سافرا في شؤون الصين الداخلية، فضلا عن كونه انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الحاكمة للعلاقات الدولية.

وأشار تشاو إلى أن تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" حقق نجاحا كبيرا منذ عودة هونج كونجج إلى الصين، وأن مواطني هونغ كونغ يتمتعون بدرجة غير مسبوقة من الحرية والحقوق والحريات، بالتوافق مع القانون، لافتا إلى أن هناك مخاطر وتحديات جديدة تقف في طريق تطبيق المبدأ، أبرزها تفاقم المخاطر المتعلقة بالأمن الوطني.

وأكد تشاو أن هونج كونج جزء من الصين وأن شؤونها تقع بالكامل ضمن شؤون الصين الداخلية، التي لا يسمح بالتدخل الأجنبي فيها.