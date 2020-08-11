"سرت" مقر السلطة محور مباحثات صالح والسفير الأمريكي لدى ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالعاصمة المصرية القاهرة اقتراح أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة الموحدة يتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع صالح والسفير الأمريكي بالقاهرة الإثنين.

كما تطرقت المباحثات تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبي التي انبثق عنها إعلان القاهرة وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا .

Advertisements

كما تناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أكد أن إقامة دولة حرة ذات سيادة والتصدي للعدوان الخارجي، هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الشعب الليبي.

وقال المشير حفتر، إن غاية الليبيين وسعيهم هي إقامة دولة المؤسسات وبناء مؤسسة عسكرية قوية حديثة تملك القدرة على الدفاع عن الوطن وثرواثه ويهابها الأعداء، كما ثمن القائد العام للجيش الليبي تضحيات وشجاعة أبطال الجيش في سبيل إعلاء الصوت الوطني الليبي والعربي في مواجهة الإرهاب وأدواته.