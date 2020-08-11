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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 20 مليونا

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صورة أرشيفية

أشار إحصاء لرويترز إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 20 مليون حالة اليوم الاثنين مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف كل الحالات المعروفة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا.

في الوقت نفسه تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنويا مسجلا أكثر من 728 ألف حالة وفاة.

 

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