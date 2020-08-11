شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوائ الطبية فى تحسين منظومة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذى أعدته الحكومة، ومنتظر مناقشته في مجلس النواب قريبا، مشروع مهم وضرورى، موضحا أن فكرة إنشاء الصندوق تأتى لمواجهة أي طوارئ وأزمات في منظومة الصحة والقطاع الطبي، لضمان وجود موارد مالية مستدامة لتمويل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها.

وأضاف "العادلى"، أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أيضا تأتى أهميته لمواجهة أي أزمات طارئة، مثل ظهور أمراض وأوبئة مثل جائحة فيروس كورونا على سبيل المثال، فتكون هناك موارد مالية لدى الدولة جاهزة للتعامل مع الأزمة التصدي لها، بالإضافة إلى ضمان وجود تمويل مستدام للقضاء على قوائم انتظار المرضى أصحاب الأمراض المزمنة والحرجة.

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وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أهمية أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق لتدبير موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أي أعباء إضافية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق يوم الخميس الماضى، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن ترجع أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".

ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن "يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.