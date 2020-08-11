كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابات كورونا في العالم تصل إلى رقم مخيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، تجاوزت 20 مليونا، في الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقا لما أفادت به "CNN".

وكشفت الجامعة، أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 20،001،019، فيما توفي مات ما لا يقل عن 733،897 شخصًا، حيث احتلت أمريكا الصدارة، من حيث تسجيل أكبر عدد من الإصابات والوفيات بـ 5،085،821 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 163،370 شخصًا.

ومن حيث العدد الأكبر في إصابات كورونا في العالم، تأتي البرازيل والهند وروسيا بعد الولايات المتحدة، بينما جاءت البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وراء أمريكا.