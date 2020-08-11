شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي يؤكد سلامة واستقرار «الحدود الشمالية» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم سلامة واستقرار الحدود الكويتية الشمالية. ونفت الرئاسة في بيان لها بثته وكالة الأنباء الكويتية ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، مؤكدة بأن الحدود مستقرة وآمنة.

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