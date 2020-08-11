شكرا لقرائتكم خبر عن غانا تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت غانا خلال الساعات الـ24 الماضية 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41212 حالة، مقابل 38727 حالة شفاء، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 215 حالة.

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