استهداف قاعدة للجيش الأميركي قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

بحسب مصادر أمنية عراقية وقع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، والانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة قاعدة عسكرية أمريكية، بحسب المصادر الأمنية نفسها التي نقلت عنها وكالة «رويترز». وأضافت المصادر أنّ «ميليشيا مسلحة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت».

وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

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