الجيش اليمني: تفكيك خلية تجسس للحوثيين وسط البلاد

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا اليوم الإثنين، تفكيك خلية تجسس تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في مدينة المخا، غربي محافظة تعز، وسط البلاد.

وقال صادق دويد، المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية(تتبع الجيش) في بيان صحفي، إن :"المقاومة الوطنية حققت إنجازا أمنيا نوعيا بتفكيك خلية تجسس زرعتها المليشيا الحوثية في مدينة المخأ لرصد تحركات الوية حراس الجمهورية والقوات المشتركة".

وأضاف دويد :"هذه الخلية تقوم بالتخطيط لتنفيذ أعمال ارهابية في مديريات الساحل الغربي".

وأكد دويد وهو أيضا عضو القيادة المشتركة للقوات المشتركة،"القبض على مسؤول الخلية".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا حتى الآن.

وتخضع مدينة المخا الساحلية، لسيطرة القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي، وسبق ان شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الطرفين، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

في سياق متصل، أفادت قوات الجيش، بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف العربي في مديرية القريشية، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، إن المعارك العنيفة "في مناطق بلاد آل الجوف، اسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش

الوطني والمقاومة، وتحرير جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يكنى بـ ابوثائر العوسجي، و احراق سيارتي دورية في منطقة جوف النقاء".

كما ذكر البيان أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية،" وأسفرت عن تدمير دبابة دورية وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بالمديرية".

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ سنوات، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين