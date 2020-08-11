العالم يتجاوز 20 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
أفادت حصيلة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 20 مليون حالة.
وأوضحت أن هناك أكثر من 5 ملايين حالة تم تسجيلها في الولايات المتحدة من بين 20 مليونا وألف و19 حالة عالميا يشكلون أكثر من ربع عدد الحالات المصابة في العالم.
وجاءت البرازيل والهند في المركزين التاليين بـ 3 ملايين و2ر2 مليون إصابة على التوالي.
وحتى يوم الاثنين، توفي أكثر من 733 ألف شخص، جراء مرض كوفيد – 19 الذي يسببه فيروس كورونا.
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