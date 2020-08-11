كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الجيش الكويتي، بيانا، قبل قليل، نفى فيه ما يتم تداوله بشأن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود الشمالية، لهجوم.

ونفت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد بأن الحدود آمنة ومستقرة.

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