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بالفيديو.. لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد إطلاق النار

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. لحظة إخراج ترامب من المؤتمر بعد إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو قالت إنه للحظة إخراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إطلاق نار في محيط البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، سبب إخراج أحد أفراد الاستخبارات السرية الأمريكية له من المؤتمر بشكل مفاجئ.

وأوضح "ترامب"، عقب عودته لاستكمال المؤتمر، أن اطلاق نيران خارج البيت الأبيض هو سبب خروجه من المؤتمر.

وعقب "ترامب"، "سماع دوي اطلاق نيران سبب خروجي المفاجىء".

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