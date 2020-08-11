الدارالبيضاء.. حادث تقني يربك حركة السير بالترامواي

توقفت حركة سير “الترامواي” في مدينة الدارالبيضاء، مساء اليوم الاثنين، جراء حادث تقني لقاطرة الترامواي على مستوى محطة الليمون.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن حركة الطرامواي على مستوى محطة “الليمون”، توقفت لأزيد من نصف ساعة الأمر الذي خلق نوعا من الاستياء والسخط لدى مستعملي هذا الناقل العمومي.

من جهتها، نشرت شركة “كازا طرامواي” بلاغا عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أكدت فيه أن قاطرة “الترامواي” على مستوى محطة الليمون اضطرت للتوقف بسبب حادث تقني.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه سيتم توجيه هذه القاطرة إلى مركز الصيانة، مبرزا أن فرق الصيانة و عناصر الشرطة تبذل قصارى جهدها لاستعادة الوضع في أقرب وقت ممكن ما سيؤدي إلى توقف مؤقت في حركة السير على خط T1.