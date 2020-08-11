شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 32 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد). وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية أمس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 6550 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157حالةً.

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