إطلاق نار قرب البيت الأبيض وترامب يتحدث عن إصابة شخص

افادت وسائل اعلام دولية، الثلاثاء، بأن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجت الرئيس دونالد ترامب من قاعة مؤتمر صحفي، بعد سماع اطلاق نار خارج البيت الابيض.
من جهتها أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.
الى ذلك، قال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: "كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.
وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه "يدرك أن المشتبه به مسلح".
وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.
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