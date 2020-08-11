إطلاق نار قرب البيت الأبيض وترامب يتحدث عن إصابة شخص

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "الخدمة السرية أخلت قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب".

من جهتها أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.



الى ذلك، قال الرئيس ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: "كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه "يدرك أن المشتبه به مسلح".

وأوضح ترامب أنه يشعر بالأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.