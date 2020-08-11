عملية السلام على مائد مؤتمر "أصدقاء السودان" بالرياض غدا

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان عن انعقاد مؤتمر "أصدقاء السودان" بالعاصمة السعودية الرياض، غدا الأربعاء، ضمن دورته التي بدأت أواخر العام 2019.



وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان تحصلت ”الخليج 365” علي نسخة منه، إن المؤتمر يناقش عملية السلام بمشاركة حركات الكفاح المسلح ومخرجات مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الألمانية برلين.

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وأشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يفتتح المؤتمر، مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك، بالإضافة إلى وساطة دولة جنوب السودان وممثلين من حركات الكفاح المسلح سيلقون كلمة هلال المؤتمر.

وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين قد قال الشهر الماضي، إن السعودية ترغب في استضافة مؤتمر أصدقاء السودان لدعم جهود السلام.

وأكد قمر الدين، حينها، أنه ناقش مع السفير السعودي لدي الخرطوم علي حسن بن جعفر، أهمية تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وضرورة تفعيل الميثاق المبرم بينهم.