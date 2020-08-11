انت الان تتابع الرئيس الأفغاني يوقع مرسوم الإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت مصادر لرويترز إن الرئيس الأفغاني أشرف غني وقع اليوم الاثنين على مرسوم بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من سجناء اعتبرت حركة طالبان إطلاق سراحهم شرطا لبدء محادثات السلام.
وقال مصدر بقصر الرئاسة مساء اليوم "تم توقيعه" وذلك بعد يوم من توصية المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان والمعروف باسم لويا جيركا بالإفراج عن 400 من سجناء طالبان ممن لهم سجلات حافلة في أعمال العنف حتى يتسنى بدء محادثات السلام في الدوحة.
وقالت طالبان إنه فور الإفراج عن السجناء ستبدأ محادثات السلام في غضون أسبوع بعد تأجيل استمر شهورا منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق لسحب القوات في فبراير شباط.
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