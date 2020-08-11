لحظة إخراج الرئيس الأمريكي ترامب من المؤتمر الصحفي بعد إطلاق نار

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده في البيت الأبيض وخرج من القاعة بعد إطلاق نار على شخص خارج أسوار مكتبه.

وأقترب رجل حراسة من الرئيس الأمريكي وأخبره بالحادث ، فخرج الرئيس من القاعة مع بقاء الصحفيين، ومن ثم عاد ليكمل المؤتمر الصحفي.

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وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،علي حادث إطلاق النار الذى وقع خلال عقده المؤتمر الصحفي، كان خارج مقر البيت الأبيض، قائلا للصحفيين والمشاركين فى المؤتمر الصحفى اليومى حول فيروس كورونا: أنا أشعر بالأمان داخل البيت الأبيض.

وأضاف الرئيس الأمريكى ترامب، أن رجال الخدمة السرية تعاملوا مع الحادث بشكل سريع، وجارى استكمال التحقيقات فى هذا الحادث الذى لن يؤثر على العمل داخل البيت الأبيض، مؤكدا أن المشتبه به نقل إلى المستشفى.