أستكمل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، المؤتمر الصحفى اليومى الخاص بأخر مستجدات جائحة كورونا فى الولايات المتحدة، قائلا: الاستخبارات السرية أخرجتنى من المؤتمر بعد إطلاق نار فى محيط البيت الأبيض.
من جانبها أكدت شبكة "فوكس نيوز" بأنه تم استئناف المؤتمر الصحفي بعد تقارير عن أصوات إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.
وأضاف الرئيس الأمريكى ترامب، انه تم التوصل مع الاستخبارات السرية والذين أكدوا على إمكانية استنئاف المؤتمر الصحفى، موضحا انه سوف يتم توفير إحاطة إعلامية حول الحادث الطارئ الذى وقع خارج البيت الأبيض.
وتابع الرئيس ترامب، أنه حادث إطلاق النار نتج عنه نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق النار على مشتبه به أمام البيت الأبيض..وترامب: الاستخبارات السرية أخرجتنى من المؤتمر بعد إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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