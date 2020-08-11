شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تشكيل فرق لحث المصريين على المشاركة فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يدير عملية الانتخاب لمجلس الشيوخ على مدار يومى الاقتراع، من خلال غرفة عمليات مركزية ودورها هو حث الناخبين على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم دون توجيه وتعريفهم بلجنتهم وتذليل ورفع العقبات أمام الناخبين للتمكين من توصيل صوتهم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحزب يخوض الانتخابات على 13 دائرة بالمستوى الفردى وسيكون مندوبين الحزب موجودين حسب هذه الدوائر هذا بجانب مشاركة متطوعين من البنية التنظيمية للحزب فى تنظيم الصفوف أمام اللجان هذا بجانب تشكيل فرق بكل محافظة لتعريف الناخبين وإرشادهم بلجانهم، موضحا أن مرشحين الحزب بالقائمة الوطنية سيكون لهم مندوبيهم باللجنة الانتخابيه وفق دوائرهم .

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ودعا "مقلد" للنزول والمشاركة بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ حتى يظهر مدى الاصطفاف الوطنى خلف مؤسسات الدولة المنتخبة، مؤكدا أن المشاركة حق دستورى نرجو أن يستخدمها كل ناخب فى التعبير عن رأيه والوصول للأفضل ولمن يمثله فى مجلس الشيوخ .

وينطلق اليوم الثلاثاء مارثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فيما ينتهى المصريين بالخارج اليوم الإثنين من التصويت في تلك الانتخابات عبر البريد في التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.