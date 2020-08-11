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صور.. الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تستقبل للجان الانتخابية في الرحاب ومدينتي اليوم الناخبين ، وذلك للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر الاقتراع السري المباشر .

 

في الرحاب ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة .  وفي مدينتي ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .وسيتم التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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