صور.. الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل للجان الانتخابية في الرحاب ومدينتي اليوم الناخبين ، وذلك للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ عبر الاقتراع السري المباشر . في الرحاب ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في المدرسة البريطانية لسكان المدينة . وفي مدينتي ، تم تجهيز اللجان الانتخابية في مدرسة مدينتي للغات M.I.S .وسيتم التصويت وسط إجراءات احترازية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. Advertisements











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