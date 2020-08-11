شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب: مجلس الشيوخ سيعمل على إثراء الحياة السياسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، إنه لابد على المواطنين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأن عودة هذا المجلس مؤشر على عودة الاستقرار السياسي في مصر، وهو حق وواجب على المواطن المصري المشاركة فيه، مشيرا إلى أن هناك عقوبة وفقا للقانون في حالة الامتناع عن التصويت، وهذا دليل على أهمية المشاركة في ذلك الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف الطماوى، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة cbc، أن وجود غرفة ثانية لمجلس النواب في الوقت الحالي سيثري الحياة السياسية في مصر، موضحا أن معظم دول العالم لديهم البرلمان بغرفتين، وأن تاريخ البرلمان في مصر كان يضم غرفتين، إلا أنه تم إلغائه لفترة، والآن يعود مرة أخرى، ليزيد من دور السلطة التشريعية في مصر.

Advertisements

وأوضح أن مجلس الشيوخ من حقه النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب.

وفى وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة انتهت من تسليم 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الوقاية من جائحة فيروس كورونا، لاستخدمها أثناء عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادى، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.