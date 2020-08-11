شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب: مجلس الشيوخ سيعمل على إثراء الحياة السياسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، إنه لابد على المواطنين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأن عودة هذا المجلس مؤشر على عودة الاستقرار السياسي في مصر، وهو حق وواجب على المواطن المصري المشاركة فيه، مشيرا إلى أن هناك عقوبة وفقا للقانون في حالة الامتناع عن التصويت، وهذا دليل على أهمية المشاركة في ذلك الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف الطماوى، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة cbc، أن وجود غرفة ثانية لمجلس النواب في الوقت الحالي سيثري الحياة السياسية في مصر، موضحا أن معظم دول العالم لديهم البرلمان بغرفتين، وأن تاريخ البرلمان في مصر كان يضم غرفتين، إلا أنه تم إلغائه لفترة، والآن يعود مرة أخرى، ليزيد من دور السلطة التشريعية في مصر.
وأوضح أن مجلس الشيوخ من حقه النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب.
وفى وقت سابق، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة انتهت من تسليم 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أمس الأحد، المستلزمات الطبية وأدوات التعقيم الوقاية من جائحة فيروس كورونا، لاستخدمها أثناء عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادى، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.
كانت هذه تفاصيل خبر تشريعية النواب: مجلس الشيوخ سيعمل على إثراء الحياة السياسية فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.