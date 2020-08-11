محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن عقد صفقة جديدة مع إيران بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم من البيت الأبيض، أنه سيعقد عددًا من الصفقات والاتفاقيات مع عدة دول حال فوزه بالانتخابات، مشيرًا إلى أن الأمر سيختلف حال فاز الديمقراطيون.

وكان ترامب أعلن، إنه يعتزم توقيع اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية في حال فاز بانتخابات الرئاسة المقبلة، المقررة في نوفمبر المقبل.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية: "إيران ربما لا تود أن أظل في المنصب، لكنني أنا أود أن أصرح بشىء، إذا فزت بالرئاسة سنقوم سريعًا بإبرام اتفاقات مع إيران وكوريا الشمالية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: من الممكن عقد صفقة مع إيران بعد فوزي بالانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.