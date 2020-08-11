حماس: إغلاق إسرائيل المعبر الوحيد مع غزة تشديد للحصار

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)
انتقدت حركة "حماس" قرار إسرائيل إغلاق المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة، ابتداء من غد الثلاثاء، باستثناء إدخال المساعدات الإنسانية واعتبرته تشديد للحصار.
وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إن القرار الإسرائيلي "يأتي في إطار الضغط على غزة وتضييق الخناق وتشديد الحصار".
وقررت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) التجاري الوحيد مع قطاع غزة باستثناء إدخال المعدات الإنسانية الأساسية والوقود على خلفية إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية ابتداء من صباح غد الثلاثاء.
وأضاف القانوع: "من حق شعبنا أن يعيش حياة عزيزة وكريمة على أرضه ويناضل من أجل رفع الحصار الظالم المفروض عليه منذ 14 عاما، وكل وسائل الضغط والتهديد لم يعد لها أي جدوى أمام إرادة كسر الحصار".
وشهد قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة استئناف إطلاق بالونات حارقة باتجاه الحقول الإسرائيلية المحاذية بعد توقف استمر لعدة أشهر أعقبه شن إسرائيل غارتين على موقعي تدريب ورصد يتبعان لحركة حماس دون إصابات.
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