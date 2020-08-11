الصومال.. مقتل 3 حراس و6 نزلاء خلال تمرد داخل سجن مقديشو الرئيسي

قالت الإذاعة الرسمية في الصومال إن 6 نزلاء على الأقل قتلوا وأصيب 6 آخرون، عندما أخمدت قوات الأمن انتفاضة في السجن الرئيسي بالعاصمة مقديشو اليوم الاثنين.

وقال ضابط شرطة كبير طلب ألا ينشر اسمه، إن مسجونين

متمردين انتزعوا بنادق من حراس كانوا في نوبة عمل مساء اليوم، وقتلوا 3 منهم.

وأضاف الضابط أن الحراس وقوات أمن أخرى أعادوا تجميع صفوفهم وتمكنوا من تصفية المتمردين.

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وأفادت الإذاعة الرسمية في موقعها على الإنترنت نقلا عن الأجهزة الأمنية: "قتلت قوات الأمن بالرصاص 6 مسجونين وأصابت 6 آخرين، واعتقلت خمسة آخرين أحياء".

وأشارت الإذاعة إلى أن عملية استعادة النظام في مجمع السجون استكملت.

وصرح نزيل بأنه شاهد جنديا يبدو أنه أصيب، منكفأ على وجهه على أرض السجن.