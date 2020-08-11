تونس: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس، يوم الاثنين، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 17 حالة إصابة محلية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة إن العدد الجملي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 1717 حالة مؤكدة.

وأشارت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أن 1265 تعافوا من "كوفيد

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19".

وأضافت أن 401 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، من بينها 15 حالة إصابة تم إيواءها بالمستشفى.

جدير بالذكر أن تونس سجلت 51 حالة وفاة منذ انتشار الوباء في البلاد.