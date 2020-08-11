وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضافت المصادر الأمنية أن الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف جماعة مسلحة قافلة تحمل عتادا للجيش الأمريكي.

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وأشارت إلى أن تلك الجماعة استهدفت القافلة

بعبوة ناسفة.

وقال مغردون على موقع "تويتر" إن جماعة "أصحاب أهل الكهف" هاجمت منفذ جريشان على حدود الكويت ودمرت آليات أمريكية، مشيرين إلى أن تلك الجماعة أصدرت بيانا مطبوعا.