تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك لتباحث العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا المشتركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأنالاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة، مؤخرا.
وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى سبلتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية.
وأشار إلى أن ذلك يندرج في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي الهام الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح شكري يبحث هاتفيًا سبل تعزيز التعاون مع نظيره السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.