قال دبلوماسي أوروبي اليوم الاثنين إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتزم أن تزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر إقامته الصيفي على ساحل البحر المتوسط أواخر الشهر الحالي.
ويأتي هذا الاجتماع بين ماكرون وميركل في أعقاب قيامهما بدور حيويفي التوصل إلى اتفاق للاتحاد الأوروبي لزيادة الدين للمرة الأولى لتمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا، وهو علامة أخرى على قوة متجددة للمحرك الفرنسي-الألماني حسب المراقبين.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن إعادة الحيوية إلى العلاقة بين الزعيمين الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي قد يساعد في جلب قوة دافعة جديدة لتجاوز حجرات عثرة أخرى في الاتحاد مثل ضريبة رقمية أو رسوم جمركية أمريكية.
لكن آخرين يشككون في إمكانية تحقيق الكثير من الإنجازات بينما ميركل تقترب من نهاية فترة ولايتها في العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تزورالرئيس الفرنسي في مقر إقامته الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.