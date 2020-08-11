ميركل تزورالرئيس الفرنسي في مقر إقامته الصيفي

قال دبلوماسي أوروبي اليوم الاثنين إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تعتزم أن تزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر إقامته الصيفي على ساحل البحر المتوسط أواخر الشهر الحالي.

ويأتي هذا الاجتماع بين ماكرون وميركل في أعقاب قيامهما بدور حيوي

في التوصل إلى اتفاق للاتحاد الأوروبي لزيادة الدين للمرة الأولى لتمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا ، وهو علامة أخرى على قوة متجددة للمحرك الفرنسي-الألماني حسب المراقبين.

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن إعادة الحيوية إلى العلاقة بين الزعيمين الأكثر نفوذا في الاتحاد الأوروبي قد يساعد في جلب قوة دافعة جديدة لتجاوز حجرات عثرة أخرى في الاتحاد مثل ضريبة رقمية أو رسوم جمركية أمريكية.

لكن آخرين يشككون في إمكانية تحقيق الكثير من الإنجازات بينما ميركل تقترب من نهاية فترة ولايتها في العام القادم.