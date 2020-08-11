سينوفارم الصينية تبدأ المرحلة الثالثة من تجربة لقاح لكوفيد-19 في البحرين

قالت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاثنين، إن شركة "سينوفارم" المملوكة للحكومة الصينية بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "كوفيد-19" في المملكة وفقالموقع روسيا اليوم.
وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل حوالي 6 آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى
وبدأت تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي، وتمثل التجارب البشرية التي بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في منتصف يوليو، شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لـ"سينوفارم" وشركة "جي 42" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرهاأبوظبي.
وقال أشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة "جي 42" للرعاية الصحية إن توسيع التجربة لتشمل البحرين، سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان.
وذكر بيان مشترك صادر عن القائمين على التجربة، أن التجارب في الإمارات حققت إنجازا يوم الخميس مع تلقي 5 آلاف متطوع الجرعة، وجرى توسيع التجربة لتشمل مركزا آخر في إمارة الشارقة.
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