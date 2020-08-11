السعودية.. أرامكو ترفع أسعار البنزين المحلية لشهر أغسطس

قال التلفزيون الرسمي السعودي، مساء يوم الاثنين، إن شركة "أرامكو" رفعت الأسعار المحلية للبنزين لشهر أغسطس وفقا لموقع روسيا اليوم. وأعلنت الشركة عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 بدءا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس. 95 و91 بدءا من يوم الثلاثاء 11 أغسطس. Advertisements وقالت في بيان، إن سعر بنزين 91 بلغ 1.43 ريال للتر الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع بنزين 95 من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال. الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع بنزين 95 من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال. وأوضحت أن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

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