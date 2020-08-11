طالبان مستعدة لبدء محادثات سلام مع كابول

وقال الناطق باسم حركة طالبان سهيل شاهين «موقفنا كان واضحا، إذا اكتمل الإفراج عن السجناء، فنحن مستعدون لإجراء محادثات سلام مع السلطات الأفغانية خلال أسبوع»، مضيفا أن الجولة الأولى من المحادثات ستعقد في الدوحة بقطر.
وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي جاويد فيصل إن «الحكومة الافغانية ستبدأ الإفراج عن 400 سجين من طالبان خلال يومين».
وكان تبادل الأسرى جزءا رئيسيا من اتفاق فبراير الذي وافقت بموجبه واشنطن على سحب قواتها من أفغانستان مقابل تعهد طالبان إجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.
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