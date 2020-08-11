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تأجيل محاكمة البشير

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تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصاً آخرين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 بعد رفع محام ثلاثة من المتهمين طلب الإفراج عنهم بكفالة إلى محكمة الاستئناف، وفق مصدر قضائي.

وقال المحامي المعز حضره، المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين لفرانس برس: «تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء في 11 أغسطس حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف للإفراج عنهم بالضمان»، علما أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا.


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