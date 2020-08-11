تأجيل محاكمة البشير

وقال المحامي المعز حضره، المتقدم بالدعوى ضد البشير وآخرين لفرانس برس: «تأجلت جلسة المحكمة التي كان من المفترض أن تعقد الثلاثاء في 11 أغسطس حتى تقرر محكمة الاستئناف في طلب تقدم به محامو المتهمين على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف للإفراج عنهم بالضمان»، علما أن محكمة البداية رفضت طلبهم هذا.
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