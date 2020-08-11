حيث لم تحقق أي إنجاز بل زادت من وطأة العزلة الدولية على لبنان وتدني مستوى الفقر حتى لامس 50 % بين اللبنانيين.
حكومة معادية
اعتبر اللبنانيون حكومة حسان دياب «معادية» للشارع اللبناني.
كما فشلت في مواجهة ملفات الفساد والكهرباء واسترداد الأموال المنهوبة، وقد ارتفع الدولار في عهد حكومتة حتى لامس 9 آلاف ليرة لبنانية في سابقة تعد الأولى بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 مما أدى إلى ضرب الاقتصاد اللبناني وتدني القوة الشرائية للشعب اللبناني وإغلاق العديد من مؤسسات القطاع الخاص ووصلت نسبة البطالة بين اللبنانيين إلى 60 %، وفقدت الليرة اللبنانية 70 % من قيمتها، وارتفعت أسعار السلع بشكل كبير في غياب محاسبة المتلاعبين بالأسعار، ولم تتخذ أي إجراءات ضد عمليات المضاربة بالدولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تسونامي المرفأ يغرق حكومة دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.