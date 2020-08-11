الحرس الثوري: سنحول زفاف ثورة لبنان إلى حداد

فيما هرعت كل دول العالم لمد يد العون إلى لبنان عقب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، نشرت قناة الحرس الثوري الرسمية على التلغرام، تهديدا للشعب اللبناني تقول فيه: سنرى كيف سيتحول زفاف «الثورة الصهيونية» إلى حداد في لبنان، وهو تعبير حقيقي لما تضمره إيران وأذرعتها للشعب اللبناني الشقيق والمسالم، وكانت تقارير عدة كشفت تورط مسؤولين في شحنة نترات الأمونيوم من موظفي المرفأ، الذي يحكم حزب الله سيطرته عليه كما هو الحال بالنسبة لمطار بيروت ومعظم منافذ الحدود. وفي غمرة الدعم الدولي يكشف الحرس الثوري هذا التهديد خشية من اقتلاع حزب الله وتجريده من سلاحه وسطوته.



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