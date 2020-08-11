إطلاق نار في البيت الأبيض وترامب يغادر المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ (فيديو)

أخرجت الخدمة السرية مساء اليوم بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قاعة المؤتمر صحفي، دون شرح الأسباب، قبل أن يتبين أنه بسبب إطلاق نار في البيت الأبيض



وتم استئناف المؤتمر الصحفي بعد ورود تقارير عن إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض.



وقال ترامب بعد لحظات من عودته إلى المنصة: "كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يعلم بقية التفاصيل.



وصرح الرئيس الأمريكي بأنه تم نقل شخص مصاب للمستشفى، أصيب برصاص الخدمة السرية أو أجهزة إنفاذ القانون، مبينا أنه "يدرك أن المشتبه به مسلح".



وأوضح ترامب أنه يشعر في الأمان بالبيت الأبيض في ظل وجود الخدمة السرية، قائلا إنه نقل إلى المكتب البيضاوي بعد الواقعة.

وقبل أن يقطع ترامب مؤتمره الصحفي، قال إنه قد يمنع الأمريكيين مؤقتا من العودة إلى الولايات المتحدة إذا كان مشتبها في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات



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