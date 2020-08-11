كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت وكالة رويترز عن وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف جماعة شيعية مسلحة قافلة تحمل عتادا للجيش الأميركي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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