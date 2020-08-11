رئيس الحكومة الكويتي: صحة أمير البلاد تُظهر تحسّناً إيجابيّاً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نقل مجلس الوزراء الكويتي عن رئيس الحكومة قوله في تغريدة عبر “تويتر”، مساء اليوم، إنّ صحة أمير البلاد تظهر “تحسّناً إيجابيّاً”. وأضاف المجلس: “عبّر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على سموّه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل”. ويستكمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح علاجه الطبي في الولايات المتحدة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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