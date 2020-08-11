كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار على الحدود العراقية الكويتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلا عن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، وقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت.

وكشفت مصادر أمنية عراقية للوكالة، أن الانفجار نجم عن استهداف جماعة شيعية مسلحة قاعدة عسكرية أمريكية.

وأضافت المصادر، أن الجماعة الشيعية قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.