كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع اللبنانية المستقيلة: مستعدة وكافة أعضاء الحكومة للمحاسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة ونائب رئيس مجلس الوزراء، إن منذ حولى شهر وفكرت الاستقالة كانت تروادها بشكل دائم، ولكن الإنخراط فى المسئولية حالت دون حدوث ذلك.
وأشارت إلى أن ما حدث فى مرفأ بيروت، إلى جانب عدم تحقيق ما كانت تطمح الحكومة فى تحقيقه حتم تقديم إستقالتى وهو ما حدث.
وأضاف " زينة عكر"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أخر اجتماع للحكومة كنا بصدد إصدار مرسوم ينص على جعل موتى التفجير شهداء الجيش اللبنانى بالإضافة إلى صدور ضمان اجتماعى للمصابين".
وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.
وقد أعرب الرئيس خلال كلمته عن الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي ماكرون للمبادرة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر، والذي يكتسب أهمية بالغة في ظل الظرف العصيب الذي يواجه الشقيقة لبنان، داعيًا سيادته المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددًا من خلال تجاوز الآثار المدمرة لحادث بيروت وإعادة إعمار ما تعرض للهدم.
كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد شرعت في أعقاب انفجار بيروت الأليم في تقديم يد العون إلى الأشقاء في لبنان عبر جسر جوي مُحمل بالمواد الإغاثية والأطقم والمستلزمات الطبية اللازمة لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحادث، كما فتح المستشفى العسكري الميداني المصري في لبنان أبوابه لتقديم الخدمات الطبية العاجلة، مؤكدًا سيادته مجددًا على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكل الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.