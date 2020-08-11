كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع اللبنانية المستقيلة: مستعدة وكافة أعضاء الحكومة للمحاسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت زينة عكر، وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة ونائب رئيس مجلس الوزراء، إن منذ حولى شهر وفكرت الاستقالة كانت تروادها بشكل دائم، ولكن الإنخراط فى المسئولية حالت دون حدوث ذلك.

وأشارت إلى أن ما حدث فى مرفأ بيروت، إلى جانب عدم تحقيق ما كانت تطمح الحكومة فى تحقيقه حتم تقديم إستقالتى وهو ما حدث.

وتابعت:" جاهزون للمحاسبة لست أنا فقط بل كافة اعضاء الحكومة". وأضاف " زينة عكر"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أخر اجتماع للحكومة كنا بصدد إصدار مرسوم ينص على جعل موتى التفجير شهداء الجيش اللبنانى بالإضافة إلى صدور ضمان اجتماعى للمصابين". وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.