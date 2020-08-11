كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الليبي: نقترح سرت مقرًا للسلطة الموحدة حتى الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، اليوم الاثنين، عن رفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض حربًا خاسرة في ليبيا.

وقال عقيلة صالح: "اقترحنا أن تكون سرت مقرًّا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات، ونتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية، ونرفض حصولها على عوائد النفط أيضًا".

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، أن تركيا تعرف أنها تخوض حربًا خاسرة في ليبيا، كما أنها عاجزة عن دخول مدينة سرت، ونرفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية.

وتابع عقيلة صالح تصريحاته قائلاً: "الوفاق لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات، ونحن لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها.. هناك اهتمام أمريكي بوقف النار في ليبيا، ولا أحد يريد الحرب في ليبيا".

هذا وكان قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة.

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وناقش الطرفان خلال الاجتماع الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة، والتي تتفق مع مخرجات مؤتمر برلين.

وبيّن السفير الأمريكي موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا، مجددا تأكيد رؤية واشنطن عدم وجود لحل عسكري للأزمة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، إن زيارة صالح إلى القاهرة هي بناء على دعوة رسمية أمريكية، لافتا إلى أن صالح ناقش مع السفير الأمريكي تفاصيل مبادرته للحل في ليبيا.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان أن صالح أكد خلال اللقاء على التوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أن عيوب اتفاق الصخيرات تكمن بالأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة التنفيذ.

وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.​