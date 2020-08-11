حصيلة قياسية بجهة بني ملال خنيفرة.. تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرفع الحصيلة بالجهة 547 حالة مؤكدة !

أكدت التحاليل المخبرية اليوم الاثنين، والتي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة بني ملال خنيفرة.

وحسب المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، فقد تم تسجيل 35 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ببني ملال مع تسجيل حالة وفاة بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي ببني ملال لشهص في الستينيات من عمره.

وأضاف المصدر ذاته، أن إقليم خريبكة سجل 22 حالة مؤكدة من بينهم مستخدمين بالمكتب الشريف للفوسفاط و13 حالات بأزيلال وحالة واحدة بكل من إقليم الفقيه بن صالح وخنيفرة.

وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 164 حالة، وبالجهة الى 269 حالة مؤكدة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 264 حالة .