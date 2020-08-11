من داخل حمامات “spa”..أمن طنجة يوقف شخصا سرق الملايين من محل تجاري

تمكنت مصالح الدائرة الامنية الحادية عشر، اليوم الإثنين، بطنجة، من توقيف شخص يشتبه في سرقته لمبلغ 14 مليون سنتيم من محل تجاري، موجود بالمجمع السكني عايدة فيلاج، وكذا بطاقات تعبئة رصيد الهواتف النقالة بلغت قيمتها 6 ملايين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب البالغ من العمر 21 عاما، تمكن في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من التسلل إلى محل تجاري، وكسر أحد النوافذ الصغيرة، وسرقة المبلغ المذكور وبطاقات تعبئة رصيد الهواتف النقالة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الابحاث و التحريات التي قامت بها مصالح الدائرة الامنية الحادية عشر مكنت من تحديد هوية الجاني الذي ظهر في شريط مراقبة لكاميرا بالمحل التجاري و هو يقترف عملية السرقة ، ليتم تعقب المعني في اماكن عدة بطنجة ، حيث تم توقيفه داخل احد الحمامات SPA بوسط المدينة و بحوزته بقايا من المبالغ المسروقة و بطاقات التعبئة .

وتم وضع المشتبه فيه، رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول الموضوع بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .