شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مستعدون لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» بشرط والان نبدء بالتفاصيل

شاركت مصر أمس، في الاجتماع الثلاثي الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح بيان لوزارة الموارد المائية والري المصري، أن الجانب المصري قد أعرب في بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في 21 يوليو الماضي، وكذا مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري، التي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال: إنه في إطار الطلب السوداني بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل.