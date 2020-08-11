العمليات المشتركة تنفي تعرض منفذ جريشان لعمل تخريبي

نفت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، تعرض منفذ جريشان بين العراق والكويت لعمل تخريبي.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تناقلت بعض وكالات الانباء عن تعرض منفذ جريشان الى عمل تخريبي تنفي قيادة العمليات المشتركة هذا الخبر وتؤكد ان هذه الاخبار غير صحيحة".
وكانت مصادر صحفية ذكرت، امس الاثنين، بوقوع انفجار قرب معبر حدودي بين العراق والكويت.
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