تطبيعية اتحاد الكرة: ثلاثة أسباب وراء اقالة ضياء حسين

وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الضي يعرض على قناة السومرية إن "اقالة ضياء حسين، جاءت بسبب عدة مخالفات منها ظهوره بالإعلام بدون موافقة التطبيعية".

وأضاف ان "حسين ذكر امور تخص العمل بصفحته الشخصية بدون اذن ايضا بالإضافة الى أمور أخرى نتحفظ عن ذكرها".



برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من تقديم الإعلامي طه أبو رغيف، من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.